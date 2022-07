Qualcuno parte, come Giacomo Vrioni, ex attaccante dell’Under 23 finito in America per pagato 4 milioni di euro, mentre altri cercano di farsi strada in bianconero. E se giocatori come Zanimacchia (Cremonese) e il 20enne difensore belga Koni De Winter (Empoli) cercano spazio in prestito, altri provano a giocarsi un posto: il casting inizierà ufficialmente lunedì con il primo allenamento ufficiale alla Continassa, ma qualche segnale è già stato lanciato. Il 18enne centrocampista Fabioè il candidato numero uno per la permanenza, dopo un ottimo finale di stagione. E con lui c'è l’attaccante Matias, 19enne argentino, sicuro di restare in bianconero, come scrive La Stampa. Ieri ha svolto le visite mediche e resterà alla Juve per cresce ancora, oltre a far maturare lo status di giocatore cresciuto nel vivaio. E si candida ad essere un ricambio di valore, magari con l'aiuto di quel Di Maria da cui può imparare molto e che, fisicamente, gli assomiglia. Allegri crede in lui. Diverso il discorso di Fagioli, che ha liquidato il futuro con un "non lo so, vedremo", ma che tratta il rinnovo fino al 2026 e si gioca la permanenza alla Juve, di sicuro non vorrebbe partite ancora. Pensieri in corso anche su ragazzi come Da Graca (20 anni) e Marley Aké (21 anni) e Kaio Jorge, che sta recuperando dalla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.