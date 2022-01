1









L'altro mercato, oltre Dusan Vlahovic. La Juve continua a lavorare anche per un colpo a centrocampo e pensa di piazzarlo entro il 31 gennaio. Si avvicina all'intesa con il Cagliari e Nahitan Nandez, che il giocatore individuato per farsi trovare pronti nel caso in cui ci fossero le condizioni per realizzare una cessione, oltre a quella di Aaron Ramsey. L'operazione, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, dovrebbe toccare i 13-14 milioni complessivamente, ma è subordinata alle partenze. E qui tornano di moda Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, oltre a Arthur.



KULUSEVSKI - E' tornato a farsi sotto l'Everton, nonostante i limiti imposti dal financial fair play. L'offerta non va oltre un prestito, a cui la Juve aprirebbe provando ad imbastire già le condizioni per un ricco riscatto. Da convincere però c'è lo stesso giocatore, disponibile a cambiare maglia ma in attesa di un'alternativa più allettante, che il suo entourage sta cercando, come riporta il Corriere dello Sport.



BENTANCUR - Intanto proseguono i contatti con l'Aston Villa per Bentancur: la distanza tra domanda e offerta rimane, perché non va oltre i 22 milioni bonus inclusi mentre la Juve punta a toccare quota 30 milioni, vista la quota da versare al Boca Juniors dopo la cessione (35-37%). Un'intesa a metà strada non è da escludere. Bentancur non ha ancora detto sì all'Aston Villa, sul piatto un ingaggio praticamente raddoppiato da quasi 5 milioni netti ma l'uruguaiano vorrebbe restare fino al termine della stagione. E Arthur? Il rilancio dell'Arsenal non è (ancora) arrivato.