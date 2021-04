Per tradizione, il lunedì è il giorno della settimana dove c'è più bisogno di avere iniezioni di fiducia e di motivazione dopo il weekend. Per questo sui social è in voga l'hashtag #MondayMotivation, per provare a cominciare la settimana col piede giusto!



E oggi, all'indomani della vittoria sul Genoa, dai canali social della Juventus arriva una doppia motivazione, che ha il volto delle colonne difensive della squadra attuale: Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, che tra foto e video su Twitter e Instagram infondono tutta la loro carica bianconera.