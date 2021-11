L'ex allenatore Fabioha parlato negli studi di Sky Sport del match tra, che ha consegnato ai bianconeri il passaggio agli ottavi di. "Fa morale sicuramente, la cosa importante era il risultato anche se di fronte c'era una squadra modesta", le sue dichiarazioni. "Il pressing sull'avversario va migliorato ma credo abbiano trovato una quadratura: se abituano i due esterni a rientrare e aiutare diventano molto pericolosi". E su: "Perché non gioca stabilmente sulla fascia sinistra? Con il piede inverso si trova molto meglio ed è molto più pericoloso, è il posto dove rende molto di più e mette in difficoltà l’avversario. Non capisco perché a volte giochi a destra".