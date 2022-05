Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato dell'addio alla Juve di Giorgio Chiellini, svelando anche un aneddoto del suo passato: "Ci sono quei giocatori che sono leader in tutti i momenti, in campo e nello spogliatoio. Vengono ascoltati e hanno credito verso gli altri con l’esempio, la determinazione e comportamenti intelligenti. Chiellini doveva venire alla Roma quando la allenavo io. Giocò una partita della Primavera contro la Roma con il Livorno. Lo andai a vedere e dissi che era un giocatore da Roma, ma Moggi fu più svelto e lo portò alla Juventus. Ha dato tantissimo sotto tutti gli aspetti alla Juve. Ha fatto tanti gol perché è uno che in area di rigore, sia in attacco che difesa, sapeva come muoversi e colpire la palla".