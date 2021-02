Fabio Capello commenta così dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Porto-Juve: "Arthur? In Serie A ottimo, giocare oggi sarebbe stata una bella prova a livello internazionale, per il ritmo. Io credo che possa migliorare, per adesso gioca un po' come una formica, cuce ma non è Pirlo, illumina poco. Cuce molto, ma non ha la giocata in verticale illuminante. Bonucci? In difesa non si sentirà la sua mancanza, ma quando ha la palla è il migliore al mondo a pescare i compagni, infatti Ronaldo quando ha la palla lui rompe sempre la linea in avanti".