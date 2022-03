Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha detto la sua anche sulla lotta scudetto in Serie A. Ecco il suo pensiero: "Nessuno è favorito, al momento sono 4 squadre in lotta con il 25 per cento di possibilità di vincere. Juve? Allegri è un uomo intelligente e fa giocare la squadra come può. Tutte queste critiche per gli 1-0 non le capisco".

E sul Derby d'Italia di domenica: "L’Inter si riprenderà, ma molto dipenderà dalla gara di domenica con la Juve. Un pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, quindi penso che gli allenatori se la giocheranno con le armi che hanno. La Juve essendo indietro in classifica dovrà rischiare di più, ma neppure l’Inter può permettersi un pareggio. Le distanze sono minime. E nella lotta scudetto non dimentichiamo il Napoli, una buonissima squadra: è cresciuta molto e ha un tecnico che sa dove portarla. L'allenatore più adatto a questa lunga volata? Direi Allegri: parte di rincorsa visto che è dietro e ha meno peso sulle spalle. Il peso sulla schiena lo portano gli altri".