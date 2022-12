Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Fabioha detto la sua anche sulla seconda parte di stagione di Serie A. Ecco il suo pensiero: "Sul campionato, ilmi ha impressionato per convinzione, qualità e alternative: le sfide ae Napoli diranno tanto ma è favorito per me. Lapuò rientrare, dipende da chi recupererà e non si farà influenzare da quello che accade fuori, credo cheabbia in mano la nave da guidare: esperienza e personalità non gli mancano. Al rientro sarà un altro campionato, bellissimo, intenso. Ma c’è bisogno che gli arbitri facciano giocare, fischiano troppo, è un problema".