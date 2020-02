Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Uno sugli episodi che hanno scatenato polemica in occasione della sfida di ieri contro la Fiorentina: “Il secondo rigore forse non andava assegnato. Il problema sta lì, quando si riceve qualcosa contro è difficile accettarla con tranquillità. Bisognerebbe lasciar correre di più e tenere una direzione di gara un po’ all’inglese”



SU COMMISSO – “Penso che la posizione di Commisso sia un po’ esagerata. Quello che mi stupisce è stata la decisione del Var dopo averlo visto, è quello il problema da risolvere”



SULLE DECISIONI ARBITRALI – “La cosa degli arbitri che in caso di dubbio favoriscono i bianconeri è la storiella che ritorna sempre. Loro non hanno sudditanza psicologica, soprattutto ora che esiste il supporto tecnologico. Si tratta semplicemente di decisioni errate di arbitri che vanno messi in discussione”.