ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ha presentato il big match tra le due formazioni in programma domani e affrontato anche il tema legato ad alcuni singoli: "Il Milan, come sempre, cercherà di fare la partitaSenza Di María, squalificato, che qualcosa in più con quel piedino garantiva"."Possiede grandissime doti, ma può fare molto di più: il salto in un grande club aumenta la responsabilità e talvolta pesa"."Avete visto Di María contro il Maccabi? Hai voglia discutere di schemi e gioco, la differenza la fanno sempre i giocatori: un fuoriclasse magari non fa tante cose, ma tocca tre palloni e manda in porta due compagni"."Abbiamo copiato le cose peggiori del “guardiolismo”, il possesso palla e i passaggi laterali: adesso lui si è evoluto, ha innestato il centravanti, e noi abbiamo tolto ogni responsabilità ai giocatori che poggiando a lato non rischiano più".