Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche di Massimiliano Allegri e delle sue vittorie "di corto muso" sulla panchina della Juve. Ecco il suo pensiero: "Allegri è un uomo intelligente e fa giocare la squadra come può. Tutte queste critiche per gli 1-0 non le capisco. L’elogio del giochismo? Più che stucchevole, una grossa stupidata. E una mancanza di rispetto per quello che Allegri ha fatto. Ripeto, ma mi sembra di parlare ai sordi, che giocando il calcio con i passaggi corti e copiando il Guardiola di tanti anni fa non si risolve nulla".