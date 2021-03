Altre critiche targate Fabio Capello. ​Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League contro il Porto ha detto: "Tolto Chiesa, chi ha fatto una prestazione sopra le righe? Cuadrado qualcosa, ma poi è mancato in fase difensiva. Tolto Chiesa, tutti gli altri sono stati spenti. Arthur gioca sempre come a rugby, non ha mai il cambio di velocità e non ha mai il filtrante. Ronaldo di solito ha il cambio di ritmo, oggi non l'ha avuto".