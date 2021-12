Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore Fabioha parlato anche dellaalla luce della recente partita di campionato contro il, sottolineando un aspetto "nuovo" della squadra di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Contro i rossoblù per la prima volta ho visto la Juventus pressare, non so se fosse per la debolezza dell'avversaria, ma certamente ha creato molte occasioni: poi Cuadrado ha trovato un gol straordinario. Finalmente ho visto una squadra compatta, vedremo se ora sarà in grado di ripetersi".