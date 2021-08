Fabioha le idee chiare sul giovane fenomeno olandese della Juventus. Una critica piccata, che si aggiunge a quella ben più dura diarrivata durante lo scorso Europeo. E non solo. L'ex tecnico bianconero ha parlato anche di, compagno di reparto di De Ligt: "In campo - dice alla Gazzetta - voglio sempre dei leader, come lui. I leader non sono quelli che parlano molto in tv. La Juve ha ripreso le vecchie basi perché davano concretezza. Sicurezza, non voli pindarici".