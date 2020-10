10









Nell'edizione odierna di Repubblica emerge un retroscena particolare sulla nota vicenda dei sette giocatori che hanno rotto la bolla del JHotel dopo la notizia di due casi positivi nella Juventus. "L’imbarazzo a Torino è notevole, dopo il discorso di Agnelli sulla fedeltà bianconera ai protocolli - le parole del quotidiano -. Ci sono state animate discussioni per trattenere giocatori che però hanno preferito fare di testa propria, al contrario di altri".



ALTRE DECISIONI - Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado hanno lasciato l'albergo per recarsi fuori dai confini europei; Ronaldo ha lasciato Torino per raggiungere il Portogallo e Buffon è tornato semplicemente a casa. Ma c'è chi ha deciso di optare per un'altra soluzione: gli azzurri Bonucci e Chiellini, l’azzurrino Frabotta, il francese Rabiot, il polacco Szczesny e il gallese Ramsey sono rimasti nella bolla, che "lasceranno tra oggi e domani, se anche l’ultimo tampone sarà negativo. Non è chiaro se le federazioni straniere implicate abbiano richiesto permessi speciali all’Asl. 'A me nessuno ha riferito nulla', ha detto il direttore Carlo Picco".