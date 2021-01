Dal sito Juventus.com



La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia in otto delle ultime 10 edizioni della competizione. E nei quarti di finale ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque gare disputate. Allargando lo sguardo, però, spiccano due dati: i bianconeri hanno vinto sette delle ultime otto gare in tutte le competizioni (1P), realizzando in media 2.6 gol a partita nel parziale. E hanno tenuto la porta inviolata per tre gare di fila considerando tutte le competizioni per la prima volta dal giugno 2020 (serie di cinque).