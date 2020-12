Sirene estere per Juan Cuadrado con un'offerta mostruosa. Come riportato da Fichajes.net, sulle tracce del colombiano ci sarebbe il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che per convincere il calciatore a volare in Cina avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da ben 12 milioni di euro a stagione. Il risultato? Un no secco: per la Juventus è semplicemente intoccabile.