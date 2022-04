L'ex difensore bianconero Fabio Cannavaro è stato intervistato dal Corriere dello Sport nel corso dell'evento di Reset Group, l'agenzia fondata nel 2007 da Davide Lippi e Carlo Diana. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, relative soprattutto alla Juve: "Il campionato è ancora aperto perché ci sono tanti punti in palio e può succedere di tutto. La Juventus non è fuori dalla corsa per il titolo perché non molla mai e mette pressione alle avversarie. Dopo il mercato di gennaio è ancora più forte, ma ha avuto tanti infortuni. Può succedere dopo stagioni di dominio... Con De Ligt e Vlahovic ha due bei pilastri per il futuro, due giocatori che mi piacciono tantissimo. Dusan fa reparto da solo e in area è devastante. Non mi sarei divertito a marcarlo, ma sarebbe stato interessante...".