Trotta forte, ripiega bene, dà un'incredibile qualità alla manovra. La Juve potrebbe aver appianato la voragine del post Dani Alves, e potrebbe averlo fatto nel modo più semplice possibile: è andata a pescare un giocatore che nelle movenze, nella tecnica, nell'intelligenza calcistica gli somiglia più di tutti. Chiaro: resistono i dovuti distinguo. Ma i numeri - e certe giocate - proprio non sanno mentire. E se Allegri, che sui nuovi volti ha sempre le solite remore iniziali (vero, Emre Can?), non sa già rinunciare a Cancelo... ecco, un motivo c'è. Ed è pure bello forte.

270 MINUTI - Soltanto contro il Parma, Joao Cancelo ha preso la pettorina e si è accomodato in panchina. Ah, accomodato andrebbe virgolettato: anche perché al Tardini non è stato fermo un attimo. Non potendolo fare in campo, urlava e incitava i compagni. Come se facesse parte di quel mondo da sempre, e non da settimane. Per il resto, pressoché nulli i bassi, tantissimi gli alti: spesso è il primo costruttore, quasi sempre è l'elemento dal fondo che scuote l'attacco bianconero. Una spina nel fianco costante per gli avversari, ed era questo che cercava Massimiliano Allegri. Uno che gli desse soluzioni. Che sapesse portare la partita in una determinata direzione. I 270 minuti registrati finora sono la perfetta dimostrazione di quanto il tecnico punti su di lui: e pure se De Sciglio da forfait, lui mette da parte il riposo e rende straordinario gli straordinari.

SINTONIA - Il gruppo fa tanto. E Cancelo s'è incastrato nel puzzle bianconero come il tassello perfetto, e cioè quello mancante. Dybala, Douglas, Cuadrado: quanti nuovi amici, e quanta sintonia. Ah, poi c'è Cristiano. E con lui parla la stessa lingua, anche in campo. I due spesso si cercano, e i segnali di una forte intesa sono inequivocabili. Tra i nuovi volti - Bonucci a parte - solo Cristiano ha giocato più di lui (per ovvie ragioni). Nessun ingresso parziale o graduale: il suo talento ha già pagato la 'tassa Max' dei primi tempi. E non era scontato.



Nella gallery, i primi numeri di Cancelo in bianconero!



@Cricor9