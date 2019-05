Your browser does not support iframes.

La sua mano stringe forte quella di Joao Cancelo, allettato in ospedale (con tanto di flebo al braccio): così Daniela Machado, la compagna dell'esterno juventino, ha deciso di immortalarsi nella sua ultima Instagram story, in un'immagine che vuole essere l'emblema del loro amore anche in un piccolo momento di difficoltà come questo. Il giocatore infatti ieri si è sottoposto ad un'intervento - perfettamente riuscito - per la riduzione della frattura delle ossa nasali, a seguito di uno scontro avvenuto nel match con l'Atalanta. Daniela, che con lui ha appena festeggiato lo scudetto sul terreno di gioco dello Stadium, resta al suo fianco.



