Juve campione se... Come farà la squadra di Sarri a vincere il campionato con due giornate d'anticipo? La Juve ha bisogno di altri due punti (in tre gare restanti) per laurearsi campione d’Italia. Per essere sicura di vincere il titolo già questa sera ha però un solo risultato possibile: la vittoria contro la Sampdoria. L’Inter ha infatti vinto col Genoa, a Sarri non basterà dunque un pareggio.