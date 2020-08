Sempre bello vedere le scene di festa e pura gioia della Juventus dopo un successo. Anche se si tratta di uno scudetto pieno di ombre. Soprattutto, è bello vedere la genuina esultanza di Maurizio Sarri, che al di là di tutti i problemi ancora da risolvere può godersi uno scudetto a coronamento di una carriera davvero unica. Ed ecco come l'allenatore toscano ha festeggiato ieri sera all'Allianz Stadium il titolo di campione d'Italia: nella cerimonia di premiazione, ha cantato "Siamo noi, siamo noi..." insieme ai suoi giocatori, sfoggiando una carica e un sorriso che non sempre è stato possibile sfoggiare in questa stagione.