Il 2020 della Juve si è concluso con il piede sbagliato, il ko con la Fiorentina è ancora sotto gli occhi di tutti e quel sesto posto in campionato brucia a tanti. C'è una classifica però dove i bianconeri dominano in lungo e in largo: l'anno social infatti si conclude con. In una lunga intervista a Tuttosport, l'esperto social che ha stilato la classifica dell'Osservatorio Social Vipha spiegato tutti i segreti: "Le difficoltà di organizzare eventi durante il lockdown è stato ed è un gran problema per il business dello sport. I social media si stanno dimostrando una risorsa fondamentale per tutti gli atleti che vogliono mantenere le relazioni con i propri tifosi".- "La scuola Juve si vede anche nel campo del marketing e della comunicazioni. I giocatori hanno fatto un gran lavoro di branding e hanno creato attorno a loro delle vere e proprie aziende.. E' chiaro che poi stiamo parlando di leggende vere e proprie, che hanno vinto trofei e il Mondiale nel 2006. Si sono creati la loro community digitale e riescono a coprire più fasce d'età entrando in contatto anche con persone fuori dall'Italia".- "E' un esempio di un giocatore di successo che piace anche alle donne. Ha una reputazione di un gran professionista, di un bravo compagno e padre di famiglia. Sui social alterna la parte sportiva con quelle extra calcio, legate al fashion o a temi sociali.