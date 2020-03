La Serie A è nel caos. Lega Calcio e Governo stanno collaborando per trovare la soluzione migliore per fronteggiare la diffusione del coronavirus, ma la situazione è incerta e le decisioni cambiano da un momento all’altro. E’ atteso un importante decreto del Governo, che potrebbe imporre lo stop ad ogni manifestazione che costringa diverse persone a stare a contatto, tra cui ovviamente è incluso il calcio. Ipotesi porte chiuse per 30 giorni, ma resta in piedi anche una sospensione definitiva dell’attuale campionato di Serie A. Cosa dice il regolamento in questi casi?



Secondo quanto riferito da Repubblica, in caso di sospensione per cause di forza maggiore dei campionati, ha valore la classifica dell’ultima giornata completata, che per l’attuale Serie A sarebbe la 24esima. Al termine di quel turno la Juve era al primo posto con 57 punti, poi la Lazio con 56 e l’Inter con 54. Al quarto posto l’Atalanta con 45 punti, mentre in Europa League andrebbero Roma e Verona. Retrocesse in Serie B Genoa, Brescia e Spal. La Juve sarebbe dunque campione d'Italia in caso di sospensione definitiva del campionato a causa del coronavirus. Un’ipotesi certo, nulla di più, ma in questo momento ci si può aspettare di tutto.