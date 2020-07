Sarri e la sua gavetta infinita, fino al tetto d’Italia. Il tecnico della Juventus ha scalato tutte le categorie del calcio italiano fino a prendersi la piazza bianconera e portarla al nono scudetto consecutivo. E i club da cui è passato non si sono dimenticati di lui, anzi lo celebrano come esempio sportivo. Ecco l’omaggio della Sangiovannese, squadra di Serie D guidata da Sarri dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2005: “MAURIZIO SARRI, Complimenti Mister! La vittoria di un allenatore che ha dovuto fare una gavetta interminabile per potersi ritrovare su quella panchina. Una vittoria da dedicare a tutti gli allenatori che sognano un futuro in Serie A, che non mollano e vogliono almeno un'occasione”.