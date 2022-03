La Juventus è in campo per completare le operazioni di riscaldamento, prima della partita contro la Salernitana. Il giornalista bordocampista di Dazn ha analizzato il riscaldamento di Vlahovic: "Non è particolarmente in forma, non ha segnato molto. Al ginocchio ha una fasciatura che, nel corso della stagione, ha riproposto anche altre volte".