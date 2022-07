Inizia questa mattina la seconda fase della campagna abbonamenti 2022/2023, la prima dall’avvento della pandemia. A partire dalle 10 e fino a esaurimento posti inizierà la vendita libera per assistere a tutte le 19 sfide casalinghe di campionato, utile anche per sfruttare la prelazione in occasione delle partite interne di Champions League e di Coppa Italia. Oggi al via la vendita libera dopo una prima fase riservata ai soli rinnovi degli abbonamenti 2019/2020 e la prelazione riservata ai membri di J1897 e di Black&White.