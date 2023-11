L'emergenza a centrocampo non preoccupa Allegri, anzi. Così il tecnico ha parlato della situazione: "Problemi a centrocampo non ne abbiamo. Abbiamo Nicolussi Caviglia, Cambiaso e Iling possono fare la mezzala. In questo momento, andare a cambiare il modo di giocare, il sistema di gioco dopo 12 partite non mi sembra giusto. Poi magari a partita in corso di può cambiare qualcosa, dipende dall’andamento. Non abbiamo problemi a centrocampo, davanti stanno tutti e 5 bene. Come al solito, quelli che scenderanno dall’inizio e quelli che partiranno dalla panchina dovranno sempre fare una bella prestazione».