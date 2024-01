Allegri rimarrà alla Juventus? La domanda che molti si fanno nonostante abbia un contratto fino al 2025. La lista dei potenziali candidati a un post Allegri - tema libero più per una parte di tifosi che effettivamente per i piani alti della Continassa - è invece stata spazzata via dagli eventi, con tanto di risultati alla mano: ed è il motivo per cui ogni discorso sul rinnovo oggi sarebbe prematuro, considerato che siamo solo a metà del percorso di lavoro. Se l’estate scorsa si poteva anche ipotizzare una guida tecnica con meno esperienza, scrive Gazzetta.it, la Juve di adesso è già di un livello superiore e sembra poter avere più necessità di dar seguito al lavoro già impostato.