Il gioiellino della, che in questi giorni si sta allenando con la prima squadra,, ha cambiato procuratore, passando nella scuderia di Alessandro Lucci: "​Diamo il benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Felix Correia, esterno offensivo classe 2001 della Juventus e della Nazionale Portoghese". Per lui, la prospettiva è quella di un prestito, per giocare con continuità e continuare il proprio percorso di crescita.