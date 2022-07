Come racconta il Corriere dello Sport, si è notato un cambio di passo nelle commissioni.ora ha iniziato ad invertire il trend: per Pogba sono stati accordati “solo” 2,5 milioni di oneri accessori; per Di Maria, invece, la cifra si riduce a 1,3 milioni. Sembrano già lontani i tempi dei 16 milioni aggiunti per l’arrivo dello svincolato Emre Can nel 2018 o i 10,7 milioni riconosciuti per l’acquisto di De Ligt nell’estate 2019. La svolta, insomma, è in corso.