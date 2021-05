Un derby d’Italia intriso di motivazioni, emozioni e destini. La Juventus deve solo vincere per continuare a sperare nella Champions League, per farlo si affiderà alla coppia del gol Dybala-Cristiano Ronaldo, entrati nel club delle 100 reti con la maglia bianconera grazie alle firme contro il Sassuolo. Cambio in vista sulla fascia destra: Pirlo sta pensando di schierare dal primo minuto Kulusevski, arretrando Cuadrado in difesa e facendo sedere in panchina Danilo.