Dal 5 maggio del 2012. Sempre e solo campioni d'Italia. La Juve è prima e lo è stata da oltre 3mila giorni (3005), da quando ha spodestato dal trono il Milan di Allegri. La Juve è cambiata ed è rimasta vincente. Sempre.



DAL 2012 - Sono passati 8 anni e 9 scudetti. Praticamente una decade in cui tutto attorno è andato al triplo della solita velocità, e in Italia è cambiato tutto ma non sono cambiati i campioni d'Italia. Come racconta Gazzetta, in Europa solo tre club hanno vinto nove titoli di fila: la Juve, il Celtic e il Ludogorets in Bulgaria. Il recordo? Quello del Riga, in Lettonia, e del Lincoln (Gibilterra) a quota 14.



IN ITALIA - Non è successo in nessun altro sport qualcoa del genere. Ancor meno in Italia, dove basket e volley hanno sempre visto grossa alternanza. Un'unica eccezione va ricercata nella Pro Recco, e quindi nella pallanuoto: l'ultimo campionato perso risale al 2005. E non è un caso che l'obiettivo della squadra è sempre e comunque la Champions League.