Ospite al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista dell’Inter Esteban Cambiasso ha spiegato la differenza tra Dybala e Lautaro Martinez: “Con Lautaro e Dybala l’Argentina è al sicuro, sono entrambi in costante crescita. Paulo ha una capacità di tiro nello stretto eccezionale, come tutti i giocatori di talento: non ha bisogno di preparare il tiro. Del Toro apprezzo la capacità di muoversi in area: fa tanti movimenti intelligenti. Perché l’Argentina non vince da così tanto? Perché non è facile, semplicemente questo. Un giorno lo accetteremo, ma questo è un gioco in cui qualcuno può essere meglio di te”.