È in chiusura l'operazione che porterà Andreain prestito al. Lo riferisce Sky Sport, dando per fatto il trasferimento dell'esterno classe 2000, che giusto ieri ha svolto le visite mediche con la, tra le file del club rossoblù, dove potrà giocare con più continuità. Come vi abbiamo raccontato ieri, sembra che Massimilianoabbia lasciato al ragazzo la possibilità di decidere se restare in bianconero o partire temporaneamente, per accumulare ulteriore esperienza. Cambiaso ha scelto proprio quest'ultima opzione, per cui non rimane che attendere l'ufficialità.