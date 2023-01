Non è stato un giorno banale, quest'ultimo di mercato. E non è stato neanche poco produttivo, tutt'altro. La Juventus ha chiuso la cessione di Pellegrini alla Lazio - 15 milioni, in caso di riscatto -, ma ha provato soprattutto a regalare a Massimiliano Allegri l'esterno tanto desiderato e altrettanto necessario.Allo Sheraton di Milano, cuore dell'ultimo giorno di calciomercato, Giovanni Manna, direttore sportivo operativo in questo momento sulla prima squadra, ha incontrato a più riprese Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso. L'esterno è stato acquistato la scorsa estate dal Genoa, poi lasciato in prestito al Bologna, dove sta disputando una stagione tutto sommato positiva. Dopo la cessione disi è resa necessaria l'opzione rientro, potenzialmente agevolata dopo l'arrivo diproprio in rossoblù. Alla fine? Non si sono trovati tutti gli incastri, decisiva è stata la volontà di Thiago Motta di tenere il calciatore. E la Juve ora s'interroga: chi darà una mano a Cuadrado sull'out destro?