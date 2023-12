Un inizio sorprendente contro l'Udinese, poi diverse conferme. Andrea Cambiaso si è preso la Juventus con qualità, voglia e tanto lavoro. E c'è anche un dato a conferma del suo rendimento: lui (febbraio 2000)Andrea ha preso parte a tre gol in 14 presenze in questo campionato (un gol, due assist), lo stesso numero di partecipazioni registrato nella passata stagione in 32 match disputati in Serie A (tre passaggi vincenti).