Poche ore, il tempo di arrivare a Torino, fare le visite mediche e firmare il contratto in sede. Tanto è durata l’avventura di Andreain bianconero, prima che venisse ufficializzato il passaggio in prestito al. Prima, un lungo colloquio con Allegri, per parlare di futuro e, appunto, aprire alla strada della cessione temporanea al club emiliano,Punto e a capo.. Nelle gerarchie parte avanti: tanta esperienza ma, nell’ultima stagione, l’esterno brasiliano ha mostrato importanti segni di cedimento, ulteriormente sottolineati da errori individuali che si sono rivelati decisivi in negativo per la Juventus. Dal mercato non sono arrivate offerte e, quindi, è sempre più probabile che Alex Sandro vestirà la maglia bianconera fino alla scadenza naturale del contratto, il 30 giugno 2023.Dietro di lui rimane Luca. In questo caso, le offerte dal mercato non sono mancate, soprattutto dalla Premier League. Per il momento, però, è tutto bloccato perché senza alternative Pellegrini è considerato come una buona pedina per dare il cambio ad Alex Sandro. Nella passata stagione, in più di un’occasione, si dimostrato essere più solido e performante del collega di reparto.Ai due si aggiunge, jolly che può essere impiegato sulle due fasce. Nasce come esterno basso a destra, ma può essere impiegato sul versante mancino; in particolare, la partita contro la Roma dell’anno scorso lo dimostra.Certo, uno degli obiettivi della Juventus per il mercato è quello di rinnovare gli esterni, ma al momento le priorità sono altre: il pacchetto dei difensori centrali o il vice Vlahovic, per esempio. Dal mercato è arrivato Cambiaso, una semplice illusione, durata poche ore, come dicevamo.