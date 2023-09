Andreaa destra? Come spiega Tuttosport, nella mente di Massimilianosta prendendo sempre più piede l'idea di spostare sulla fascia opposta rispetto alla solita l'azzurro classe 2000, che tra l'altro ieri in allenamento si è messo in evidenza con alcune belle progressioni palla al piede e diagonali precisi sul palo lontano, dai primi metri dell'area di rigore, confermando dunque le sensazioni positive lasciate nei primi impegni con la. All'origine di questa soluzione, nel caso specifico, c'è una necessità molto concreta in vista del match contro la, ovvero quella di coprire la contemporanea assenza - molto probabile - di Timothye WestonEntrambi gli statunitensi, infatti, dovrebbero rientrare a Torino dagli impegni con lasolo poche ore prima della sfida all'Allianz Stadium, cosa che crea un problema non indifferente alla Juve. Che per questo intende provare a chiedere alla loro selezione una sorta di dispensa, in modo che almeno uno dei due possa glissare l'amichevole con l'. Difficile attendersi una risposta positiva, perché se il CT americano dovesse concederla rischierebbe di vedersi sommerso da altre richieste analoghe. I bianconeri faranno un tentativo, ma nel frattempo preparano il piano B. E Cambiaso si scalda, insieme a Filip(o Samuel?) che a quel punto tornerebbe sulla fascia sinistra.