Anche Andreaha parlato alla Domenica Sportiva sulla Rai dopo la vittoria dellacontro l'. Ecco il suo commento: "Speriamo di continuare così, la prima è andata e ora vediamo. A me piace muovervi in campo, trovare lo spazio libero e in questa gara penso di averlo fatto. So di poter migliorare ancora tanto e devo continuare così. Campionato diverso per la Juventus? Certo, perché non abbiamo lama dobbiamo prepararci ogni settimana per vincere ogni partita. Se ho la percezione di questa rabbia di cui parla? Sì assolutamente, siamo molto determinati e grintosi".