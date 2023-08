Subito una sfida dal sapore speciale per Andrea, che oggi all'Allianz Stadium ritroverà ilcon cui ha disputato la scorsa stagione in prestito. Per lui 32 partite in Serie A con la maglia rossoblù e tre passaggi vincenti. L’esterno dellaha già fornito un assist nella partita della prima giornata contro l'Udinese, quello della rete del definitivo 3-0 segnato da Adrien Rabiot; non partecipa a un gol per due presenze consecutive dal dicembre 2021, con la maglia del Genoa. Tra poche ore, neanche a dirlo, cercherà sicuramente di mettersi in bella mostra.