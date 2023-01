Lapotrebbe anticipare il ritorno di Andrea: è questa, stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi minuti, la mossa last minute sulla quale è al lavoro il club bianconero, in attesa del gong finale del mercato fissato per le 20.00 di oggi. Il terzino classe 2000 è in prestito aldall'inizio della stagione, dopo la firma della scorsa estate alla Continassa.E proprio con i rossoblù la Vecchia Signora sta discutendo per trovare una quadra al possibile affare, nelle ultime ore a disposizione prima della chiusura della sessione di compravendite: dopo l'incontro di questa mattina tra Giovanniall'hotel Sheraton di Milano con Giovanni, agente del giocatore, come testimoniato dalla foto di Calciomercato.com pubblicata qui sotto,La Juve, quindi, andrebbe a "pescare" in casa propria per rinforzare la rosa, portando a Massimilianoquell'esterno di cui la squadra sembra avere tanto bisogno, anche alla luce della partenza di Weston McKennie.