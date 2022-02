Come racconta Tuttosport, gli occhi bianconeri sono fissi su Cambiaso. Il 2000 genovese e genoano è un terzino sinistro il cui futuro è già scritto: "andrà presto, molto presto, in una big della Serie A e non è un caso che la Juve e le milanesi lo seguano con grande attenzione". Va verso la conferma Luca Pellegrini, così come ci sarà spazio per Danilo. Occhio a Mattia De Sciglio, ulteriore candidato purché rinnovi, rischia di non esserci più posto per il deludente Alex Sandro che a 31 anni andrebbe sul mercato, considerato che il suo contratto scade nel 2023.