Come racconta Tuttosport, il destino di Cambiaso, nel dettaglio, resta da definire. Diverse squadre lo hanno chiesto in prestito. C’è il Sassuolo, c’è la stessa Atalanta che voleva acquistarlo - appunto - e che non disdegna neppure l’opportunità di un prestito con opzione di riscatto (alla Romero , alla Demiral ). La Juventus, tuttavia, è intenzionata innanzitutto a testare in ritiro le qualità di Cambiaso. Massimiliano Allegri vuole testarlo: lo sostiene spesso, il tecnico, che finché non alleni un calciatore, non puoi capirne potenzialità, qualità, caratteristiche. Funzionalità rispetto al progetto.