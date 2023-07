La Juventus potrebbe prendere in considerazione la cessione di alcuni giovani talenti sul mercato, oltre ai già noti Arthur, Zakaria e McKennie. Con l'arrivo di Giuntoli, la strategia del club ha subito un cambiamento: i prestiti saranno valutati solo dopo la fine di agosto, e si cercherà di attendere l'offerta adeguata per la vendita. Di conseguenza, nelle ultime ore, i nomi disono stati inclusi nella lista dei possibili partenti. Tuttavia, per Iling-Junior la situazione è diversa: finora tutte le offerte ricevute sono state respinte. La Juventus si prenderà il tempo necessario per valutare le proposte che arriveranno.