Come racconta Gazzetta, per, Juve e Genoa sarebbero già d’accordo per riformulare l’operazione con l’aggiunta di una somma in favore dei rossoblù se non dovesse arrivare l'okay di Dragusin. Non è da escludere che Cambiaso poi possa essere girato in prestito a un’altra società di Serie A, ma molto dipenderà anche dalla situazione di Luca Pellegrini, per cui l’interesse del Fulham non ha ancora portato a qualcosa di concreto.