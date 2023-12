Andrearitrova il suo passato. Quella di venerdì sarà sicuramente una serata speciale per l'esterno classe 2000, che con la maglia dellaaddosso tornerà nella suae sfiderà il Grifone, il club dei suoi inizi che porterà sempre nel cuore. E a casa si presenterà forte di una prima parte di stagione molto convincente, che ha ribadito ancora una volta ai bianconeri di avere con sè un vero e proprio tesoro, un giocatore che in poco tempo è stato capace di conquistare tutti con la sua intelligenza in campo e la sua umiltà fuori. Il recentissimo passato racconta dell'assist perfetto servito a Federico Gatti per il gol decisivo contro il, ma anche della rete che ha piegato ilL'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lo definisce un "antidivo". Introverso, serio e professionale, Cambiaso andava agli allenamenti delcon la sua Ford Kuga, e una volta alla Juve ha dovuto disdire l'acquisto di una Bmw convinto che a lui non spettasse la Jeep aziendale. E in discoteca, dove è stato "trascinato" di recente da alcuni compagni, ha declinato l'invito del bodyguard a saltare la fila, aspettando pazientemente il suo turno. Sul lavoro, poi, è un perfezionista: a casa guarda e riguarda i video delle sue partite per migliorarsi, spesso cercando consigli e suggerimenti dalle persone a lui più vicine come l'agente Giovanni. Ciò che ha fatto la sua fortuna, soprattutto alla Juve, è la grande duttilità, frutto delle sue esperienze da trequartista e mezzala precedenti al passaggio nel ruolo attuale di terzino. A Marassi, come dicevamo, si presenterà quindi con la consapevolezza di essere diventato grande, di poter essere un'arma importante anche per una big come la Vecchia Signora. E non è certo roba da tutti...