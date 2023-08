Nella conferenza stampa di presentazione, Andrea Cambiaso ha parlato anche di come aveva accolto la decisione della Juve di mandarlo in prestito l'anno scorso: "Non c'ero rimasto male, era giusto così, avevo solo un anno di Serie A. Lo scorso anno è servito moltissimo, ho imparato nuove cose, sono arrivato nel momento giusto, non ero a questo livello l'anno scorso".