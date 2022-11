Anche Andreafinisce ko. Il terzino di proprietà della, attualmente in prestito alha accusato un dolore al ginocchio nel riscaldamento della partita di sabato contro il Sassuolo, che lo ha costretto a saltare il match ma anche a rinunciare alla trasferta con ladi Paolo Nicolato: per l'amichevole in programma il 19 novembre contro la Germania, infatti, il CT ha già provveduto a convocare al suo posto Filippodel Verona.