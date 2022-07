Andreaè sempre più vicino alla. Per l'esterno del, prima del via libera alle visite mediche e dunque alla firma del contratto e all'ufficialità, manca l'ultimo incastro. Per trovare la quadra e chiudere l'affare, resta solo il sì di Radu: il difensore bianconero sembrerebbe infatti al momento deluso della decisione della società, ma pronto in ogni caso a rimettersi in gioco in Serie B. Lo riporta Calciomercato.com.